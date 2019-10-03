Büyük kulüplerden sezona kötü başlangıç

Geride kalan yıllarda elde ettiği başarılarla taraftarının gönlünde taht kuran ve yaz döneminde yaptıkları iddialı transferlerle sezona damga vurması beklenen Avrupa'nın elit kulüpleri, sezonun ilk haftalarında aldığı kötü sonuçlarla futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Chelsea ve Tottenham, İtalya Serie A'da Milan, Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, İspanya La Liga'da Barcelona, Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon ve Süper Lig'de Beşiktaş, sezona hedeflediği gibi başlayamayan takımlar arasında öne çıktı. MANCHESTER UNİTED 30 YILIN EN KÖTÜSÜ Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Manchester United, sezon başında kadrosuna kattığı Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka ve Daniel James için kasasından toplam 159 milyon avro çıkarmasına rağmen kulüp tarihinde son 30 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı. Bu sezon ligde 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 3 beraberlikle sadece 9 puan toplayabilen İngiltere temsilcisi, puan cetvelinde 10. sırada yer alarak şampiyonluk yarışının şimdiden uzağında kaldı.

Ligin zirve adaylarından Chelsea ile Tottenham da ilk 7 haftada elde ettiği 11 puanla beklentileri henüz karşılayamadı. Eski yıldız futbolcusu Frank Lampard yönetiminde sezona başlayan Chelsea ile Arjantinli Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlüğünü üstlendiği geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren Tottenham, bu sezon ligde 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. MİLAN KÜME DÜŞME HATTINA SÜRÜKLENİYOR Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise kulüp tarihinde son 81 yılın en kötü günlerini yaşıyor. Ligin ilk 6 haftasında Udinese, Inter, Torino ve Fiorentina'ya yenilen Milan, sadece Brescia ve Hellas Verona'yı 1-0'lık skorlarla geçebildi. Topladığı 6 puanla ligde 16. sırada bulunan ve küme düşme hattına çok yaklaşan İtalya temsilcisinde teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verilebileceği iddia ediliyor. BORUSSİA DORTMUND DÜŞÜŞTE Bundesliga'da geçen yıl şampiyonluk iddiasını son haftalara kadar sürdüren ve ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund da bu sezon eski günlerini aratıyor.

İsviçreli deneyimli teknik adam Lucien Favre'nin yönetimindeki Borussia Dortmund, sezon başında Mats Hummels, Nico Schulz, Thorgan Hazard, Julian Brandt ve Paco Alcacer gibi önemli oyuncuların bonservisini almasına rağmen lige istediği gibi başlayamadı. 6 haftası sona eren ligde Union Berlin'e 3-1 yenilen, Eintracht Frankfut ve Werder Bremen ile 2-2 berabere kalan Dortmund ekibi, topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor. BARCELONA, MESSİ OLMAYINCA BOCALIYOR Sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana Arjantinli Lionel Messi'yi lig maçlarında sadece 89 dakika kullanabilen Barcelona, sahada yıldız oyuncunun yokluğunu fazlasıyla hissediyor. Geçen yıl topladığı 87 puanla açık ara şampiyonluğa ulaşan Katalan temsilcisi, Messi'den çok az yararlanabildiği bu sezon ligde 7 haftada 13 puanda kalarak 4. sırada yer aldı. Geçen sezon ligde 36 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlayan Messi'nin yokluğunda Barcelona bu sezon gol yollarında zorlanırken, yeni transfer Fransız Antoine Griezmann ile Uruguaylı santrfor Luis Suarez, 3'er golle takımın ligde en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.