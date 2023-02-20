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  4. Büyük rezalet! Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu! Taraftar için soruşturma başlatıldı...

Büyük rezalet! Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu! Taraftar için soruşturma başlatıldı...

20.02.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osasuna ile Real Madrid arasında dün oynanan mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedeler için saygı duruşunda bulundu. O sıralarda bir Osasuna taraftarı bağırarak Vinicius Junior'a küfür etti. Tribünler tarafından büyük tepki gösterilen taraftar yaptığı davranış sonunda stadyumdan atıldı.

Büyük rezalet! Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu! Taraftar için soruşturma başlatıldı...

İspanya La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele veren Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi. Maçtan 2-0 galip ayrılan Real Madrid'e maç başında yapılan davranış büyük eleştiri topladı.

REZALETİN BÖYLESİ!

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Maçın henüz başında Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. O esnada bir Osasuna taraftarı Real Madrid'in futbolcusu Vinicius'a küfürler etti. Tüm stadyumun sessizlik içinde olduğu anda söylediği sözleri tüm dünya duydu. Bu büyük rezaletin ardından Osasuna taraftarı kendisine büyük tepki gösterdi.

STADYUMDAN ATILDI

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Bu olayın ardından stadyumdan atılan taraftar hakkında soruşturma başlatıldı. Ömür boyu stadyumlara giriş cezası alması beklenen taraftara ayrıca ağır bir para cezası da verilecek.

"TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIKTI"

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti maçın ardından bu olay hakkında konuşarak, "Bu yapılan çirkinlik bize değil Türkiye'ye yapılmış bir saygısızlıktı" dedi.

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