Büyük rezalet! Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu! Taraftar için soruşturma başlatıldı...

İspanya La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele veren Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi. Maçtan 2-0 galip ayrılan Real Madrid'e maç başında yapılan davranış büyük eleştiri topladı.

REZALETİN BÖYLESİ!

Maçın henüz başında Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. O esnada bir Osasuna taraftarı Real Madrid'in futbolcusu Vinicius'a küfürler etti. Tüm stadyumun sessizlik içinde olduğu anda söylediği sözleri tüm dünya duydu. Bu büyük rezaletin ardından Osasuna taraftarı kendisine büyük tepki gösterdi.

STADYUMDAN ATILDI

Bu olayın ardından stadyumdan atılan taraftar hakkında soruşturma başlatıldı. Ömür boyu stadyumlara giriş cezası alması beklenen taraftara ayrıca ağır bir para cezası da verilecek.

"TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIKTI"

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti maçın ardından bu olay hakkında konuşarak, "Bu yapılan çirkinlik bize değil Türkiye'ye yapılmış bir saygısızlıktı" dedi.

