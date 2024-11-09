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Büyük skandal! Kopenhag'taki küfürlü pankart sonrası Başakşehir'den Cem Yılmaz'lı yanıt... UEFA'dan özür mektubu geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.11.2024 09:07
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Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken; maç öncesinde açılan küfürlü pankart büyük tepki çekti. Açık açık küfür edilen pankarta izin verilirken, Gazze için pankartlara izin çıkmadı. Başakşehir'den küfürlü pankarta Cem Yılmaz'lı yanıtı sosyal medyayı sallarken, UEFA'dan özür mektubu geldi.

Büyük skandal! Kopenhag'taki küfürlü pankart sonrası Başakşehir'den Cem Yılmaz'lı yanıt... UEFA'dan özür mektubu geldi

Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe gecesi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde büyük bir skandal yaşandı. Kopenhag taraftarlarının hazırladığı küfür içeren pankarta UEFA izin verdi.

"You're fucked now" yazılı pankarta Başakşehir yöneticilerinin yaptığı itiraz UEFA temsilcisi tarafından kabul edilmedi.

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GAZZE PANKARTLARINA İSE İZİN YOK

Gazzede'ki dramı gözler önüne sermeye çalışan Celtic ve PSG taraftarlarının pankartlarına izin vermeyen UEFA küfürlü pankarta izin vermekte sakınca görmedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN CEM YILMAZ'LI YANIT GELDİ

Bunun üzerine Başakşehir Kulübü bugün X hesabından Kopenhag Kulübünü etiketleyerek Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden küfürlü bir sahneyi paylaştı ve bir anlamda Kopenhag'a dolaylı olarak küfrü iade etmiş oldu.

Başakşehir, yayınladığı videoya "Amerikalıların bir sözü vardır, tanıdık geliyor mu?" notunu düştü.

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UEFA ÖZÜR DİLEDİ

TRT Spor'un haberine göre; UEFA, Kopenhag maçındaki koreografi nedeniyle Başakşehir Kulübü'ne özür mektubu gönderdi ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: "ÇİFTE STANDART"

Konu hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "UEFA'nın pankartı kabul etmesine itiraz ettik. 3 saat sonra UEFA'dan özür mesajı geldi. Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş olduk. Gazze için pankartlara izin verilmezken bu küfürlü pankarta izin verildi. Bu bir çifte standart." sözlerini sarf etti.

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Göksel Gümüşdağ Başakşehir Kopenhag UEFA
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