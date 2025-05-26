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Büyük tehlike: Kronik stres vücudumuzu nasıl yıpratıyor?

26.05.2025 16:47
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Günlük yaşamın temposu hızlandıkça bedenimiz ve zihnimiz bu tempoya ayak uydurma konusunda zorlanmalar yaşıyor. İş stresi, trafik, gelecek-ekonomik kaygılar ve sosyal medya bağımlılığı derken stres, hayatımızın doğal ve kaçınılmaz bir parçası gibi karşımıza çıkıveriyor. Stres uzun vadede hayatınızı zehirleyebiliyor.

Kronik stres, yani sürekli ve kontrolsüz şekilde maruz kalınan stres durumu, yalnızca ruh halimizi değil, tüm bedenimizi etkiliyor. Ve çoğu zaman farkına bile varmadan bu hasarı yıllarca taşıyoruz...

Stres anında vücut doğal olarak 'savaş ya da kaç' tepkisi verir. Bu tepkinin sürekli hale gelmesi ise hormon sistemini bozar. Özellikle kortizol adlı stres hormonu, yüksek seviyelerde salgılandığında vücuda zarar vermeye başlıyor.

Stresin yarattığı hasar, zamanla ortaya çıkar. Başta bunu fark etmezsiniz ama bir süre sonra dönülmez bir yolda olduğunuzu anlarsınız. Bu yüzden strese dair belirtileri hafife almak yerine, onları ciddiye almalı ve yaşam kalitemizi korumak için önlem almaya başlamalıyız.

Kendimize 'iyi bakmak', yalnızca fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamamız anlamına gelmiyor. Bu zihnimizi ve ruhumuzu da beslememiz gerektiğini kapsıyor.

Hayatın telaşı arasında kendinize küçük kaçış alanları yaratmayı, bazen sadece durup derin bir nefes almayı ihmal etmeyin. Çünkü zihinsel huzur, fiziksel sağlığın temelini oluşturuyor.

üzgün şanssız hüzünlü

BEDENİNİZE NEFES ALDIRACAK ÖNERİLER

Günde sadece 5-10 dakika ayırarak nefesinize odaklanmak sinir sisteminizi yatıştırır. Meditasyon, farkındalığı artırır ve zihinsel dalgalanmaları dengeler.

Egzersiz, endorfin adı verilen mutluluk hormonunu artırır. Günlük yürüyüşler bile stres seviyesini düşürür.

Uykusuzluk sadece ertesi günü değil, bağışıklığınızı ve ruh halinizi de etkiler. Her gece aynı saatte uyumaya çalışmak ve ekranlardan uzak kalmaya çalışın.

Sürekli bilgiye maruz kalmak, beyni yorar. Günün belirli saatlerini telefonsuz geçirmek ya da bildirimleri kapatmak zihni tazeler.

Her şeye yetişmek zorunda değilsiniz. Unutmayın! Sınırlar çizmek, ruh sağlığınız için hayati öneme sahip.

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