Büyük umutlarla gelmişti! Arroyo, Beşiktaş'ı her yerden sildi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen 19 yaşındaki Keny Arroyo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. 6 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan genç oyuncu, geride kalan sezonda beklenen performansı sergileyememiş ve sadece 12 maçta forma şansı bulabilmişti. Ancak Arroyo'nun son hamleleri, ayrılık çanlarının çalmaya başladığının sinyallerini veriyor.

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Arroyo, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımlarını silerek dikkatleri üzerine çekti. Bu ani hareket, taraftarlar arasında şaşkınlık yaratırken, ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi. Özellikle Orkun Kökçü'nün Benfica'dan transfer edilmesi ve 10 numaralı formanın Kökçü'ye verilmesi, Arroyo'nun bu kararında etkili olmuş olabileceği düşünülüyor. Kulüp tarafından Arroyo'ya 11 numaralı formanın verileceği açıklanmıştı, ancak bu durum genç oyuncuyu tatmin etmemiş gibi görünüyor.

"BELKİ YARIN HAYATIMIZ DEĞİŞİR..."

Sosyal medya paylaşımlarını silmesinin ardından Keny Arroyo, dikkat çekici bir paylaşımda daha bulundu. "Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." ifadelerini kullanan Arroyo, bu sözleriyle kafaları daha da karıştırdı. Bu paylaşım, ayrılık ihtimalini güçlendirirken, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de artırdı. Beşiktaş yönetiminin bu duruma nasıl bir tepki vereceği ve Arroyo ile bir görüşme yapıp yapmayacağı merak konusu.