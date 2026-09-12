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Büyük umutlarla imzayı atmıştı! Galatasaray'a geldiğine bin pişman oldu: Ocak'ta veda...

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Can Armando Güner için devre arasında ayrılık gündeme geldi. Genç futbolcunun düzenli oynayabileceği bir lige kiralanarak maç ritmi kazanmak istediği, menajerinin ise sözleşmeye oynama şartı koydurmayı planladığı öğrenildi.

Büyük umutlarla imzayı atmıştı! Galatasaray'a geldiğine bin pişman oldu: Ocak'ta veda...
Cevdet Berker İşleyen

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de devreye girmesine rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullanan Can Armando Güner, sarı-kırmızılı takımda beklediğini bulamadı. Genç futbolcunun transfer kararında teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmelerin ve kendisine verilen sözlerin etkili olduğu belirtildi.

HİÇBİR MAÇA ÇIKAMADI

Büyük umutlarla imzayı atmıştı! Galatasaray a geldiğine bin pişman oldu: Ocak ta veda... 1

Adını Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona'dan alan Can Armando, kariyerinin bu döneminde forma bulmakta zorlanıyor. Arjantin ve Almanya'nın alt yaş milli takımlarında tercih edilmeye çalışılan gurbetçi futbolcu, bu sezon Galatasaray'ın geride kalan hiçbir lig maçında kadroya alınmadı.

Okan Buruk'un genç oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına da izin vermediği ifade edilirken, Can Armando Şampiyonlar Ligi kadrosunda da kendisine yer bulamadı.

GELDİĞİNE BİN PİŞMAN

Genç futbolcunun forma şansı bulduğu karşılaşmalardan biri ise Sporting'in 19 yaş altı takımıyla oynanan mücadele oldu. Ancak Can Armando bu karşılaşmada da yalnızca 61 dakika sahada kalabildi.

Galatasaray'a düzenli forma giyme hedefiyle gelen genç oyuncunun, mevcut durumda kadroya dahi girememesi nedeniyle transfer kararından dolayı pişmanlık yaşadığı öğrenildi.

Büyük umutlarla imzayı atmıştı! Galatasaray a geldiğine bin pişman oldu: Ocak ta veda... 2

OCAK AYINDA GİDEBİLİR

Can Armando'nun önceliğinin ocak ayında Galatasaray'dan ayrılarak düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralanmak olduğu belirtildi. Genç futbolcunun özellikle Süper Lig veya Almanya 2. Bundesliga gibi kendisini gösterebileceği ve maç ritmi kazanabileceği ligleri değerlendirmek istediği aktarıldı.

Oyuncunun menajerinin ise yeni kulübünde de benzer bir sorun yaşanmaması için kiralık sözleşmesine belirli bir dakika ya da maç oynama şartı ekletmeye çalıştığı ifade edildi. Böylece Can Armando'nun yeniden kulübeye hapsolmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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