Büyük yıkım sonrası ara verilmişti... Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını yorumu!

Yalı Çapkını dizisinin takipçileri deprem nedeniyle ara verilen yayını dört gözle bekliyor. OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümünde Seyran (Afra Saraçoğlu) ile büyük bir yüzleşme yaşayacağı Pelin (Buçe Buse Kahraman) arasındaki savaş kızışacak.

Seyran’ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak.

Heyecanla beklenen Yalı Çapkını son bölüm 24 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek. Resmi hesaptan yapılan paylaşıma dizideki Seyran rolüne hayat veren Afra Saraçoğlu hem yorum yaptı.

Afra Saraçoğlu'nun "Özledik" yorumu fanlarından büyük ilgi gördü.



