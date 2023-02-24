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  4. Büyük yıkım sonrası ara verilmişti... Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını yorumu!

Büyük yıkım sonrası ara verilmişti... Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını yorumu!

24.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu günlerdir deprem bölgeleri için yapılan kampanyalara destek oluyordu. Deprem sebebiyle ekrana gelmeyen Yalı Çapkını son bölüm cuma akşamı yayınlanacak. Ünlü isim bunu paylaşan resmi hesabı yanıtsız bırakmadı.

Büyük yıkım sonrası ara verilmişti... Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını yorumu!

Yalı Çapkını dizisinin takipçileri deprem nedeniyle ara verilen yayını dört gözle bekliyor. OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümünde Seyran (Afra Saraçoğlu) ile büyük bir yüzleşme yaşayacağı Pelin (Buçe Buse Kahraman) arasındaki savaş kızışacak.

Seyran’ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak.

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Heyecanla beklenen Yalı Çapkını son bölüm 24 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek. Resmi hesaptan yapılan paylaşıma dizideki Seyran rolüne hayat veren Afra Saraçoğlu hem yorum yaptı.

Afra Saraçoğlu'nun "Özledik" yorumu fanlarından büyük ilgi gördü.

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