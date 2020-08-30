Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz tarafından anıta çelenk sunuldu.

Törene AK Parti, CHP, İyi Parti milletvekilleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, kentteki Şehitlik Mezarlığı'nda devam etti.

Kahramanmaraş'taki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende ise Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene adli, idari, askeri ve siyasi erkanın temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi derneklerinin mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Valilik makamında devam eden program, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların, Vali Çuhadar'a tebriklerini sunmalarıyla sona erdi.

Vali Çuhadar, Belediye Başkanı Kılınç ve Garnizon Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte tebrikleri kabul etti.

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Buradaki Şehitlik Defterini imzalayan Vali Coşkun, konuşmasında, Anadolu'nun Türk milletine edebi yurt olarak bir kez daha tescillendiği büyük zaferin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk haklının zaferlerinin arkasında gözlerini kırpmadan canını feda eden kahramanların cesaretleri olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Milletimiz dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından öte bildiği vatanı uğruna aynı cesareti ve fedakarlığı göstermeye hazırdır. Aziz şehitlerimiz, bizlere emanet ettiğiniz bu vatanı sizler gibi koruyabilmek yaşatabilmek ve daima ileri götürmek azmindeyiz."

Konuşmanın ardından Coşkun ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

- Kilis

Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Asri Mezarlık içindeki şehitlikte tören yapıldı.

Şehitlik Anıtı önündeki törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Abdi Bulut, İl Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Karabulut katıldı.