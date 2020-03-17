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Büyükşehir Belediye Erzurumpor'dan koronavirüs önlemi!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 17.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumpor'un tesisleri dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumpor'dan koronavirüs önlemi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, koronavirüse karşı kente toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan kamuya açık tüm alanlarda dezenfekte çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda oluşturulan özel kıyafetli ve maskeli 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesislerinde ve takım otobüsünde ilaçlama yaptı.

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