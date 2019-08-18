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Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 2 İstanbulspor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 18.08.2019 23:07 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında BB Erzurumspor ilk yarıda 2-0 mağlup duruma düştüğü İstanbulspor karşısında ikinci yarıda bulduğu 2 gol ile mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 2 İstanbulspor

TFF 1. Lig ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada BB Erzurumspor caza sahası önünde Muhammet’in pasıyla topla buluşan Muhsin caza sahasına girerken sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada Taylan caza sahası dışından sert şutunda top kaleci Alperen’de kaldı.
34. dakikada Muhammed Enes'in ara pasıyla topla buluşan Muhsin düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2
52. dakikada BB Erzurumspor’da kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah’ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Taylan topu ağlara gönderdi. 1-2
66. dakikada caza sahası önünde Taylan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah şık bir gol ile takımını beraberliğe taşıdı. 2-2
72. dakikada Taylan’ın caza sahasına ortasında Pote kafayı vurdu kaleci Alperen iki hamlede topa sahip oldu.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Anıl Usta
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan Hatipoğlu, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Oltan Karakullukçu), Pote, Emrah Başsan, Scuk (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Osman Çelik, Sunu (Dk. 46 Rashad Muhammed), Mehmet Murat Uçar
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 69 Yunus Emre Yalçın), Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 66 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 89 Ali Aytemur), Etoga, Muhsin Yıldırım, Tuncer Duhan Aksu
Goller: Dk. 6 ve 34 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 52 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Wellington, Dk. 52 İbrahim Yılmaz, Dk. 58 Eslem Öztürk, Dk. 66 Onur Ergün, Dk. 73 Kağan Miray Bağış (İstanbulspor), Dk. 50 Aykut Demir, Dk. 58 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Mücahit Albayrak (kulübede) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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Büyükeşhir Belediye Erzurumspor istanbulspor tff 1. lig

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