Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 - 1 Tetiş Yapı Elazığspor (Hazırlık maçı)

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Tetiş Yapı Elazığspor, 12. dakikada Ahmet Aras'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 19. dakikada Özer Hurmacı'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Ataklarını sıklaştırarak Lennart Thy'nin 45. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 63. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle skoru 3-1 yaptı.
Karşılaşma, 3-1 sona erdi.
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