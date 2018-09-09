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Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 - 1 Tetiş Yapı Elazığspor (Hazırlık maçı)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.09.2018 20:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yendi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 - 1 Tetiş Yapı Elazığspor (Hazırlık maçı)

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Tetiş Yapı Elazığspor, 12. dakikada Ahmet Aras'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 19. dakikada Özer Hurmacı'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Ataklarını sıklaştırarak Lennart Thy'nin 45. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 63. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşma, 3-1 sona erdi.

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