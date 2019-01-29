SPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gabriel Obertan'la prensipte anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Gabriel Obertan ile prensip anlaşmasına vardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gabriel Obertan'la prensipte anlaştı

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Son olarak Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen orta saha oyuncusu Obertan'ın yarın Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Obertan kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United ve Newcastle United ile Fransa'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giydi.

Transferde hareketli günler geçiren Erzurum temsilcisi, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u renklerine bağlamış, Samuel Eduok'la da anlaşma sağlamıştı.

turkiyede_biten_transferler_b215f_800

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
F.Bahçe'nin rakibi Zenit bombayı patlattıF.Bahçe'nin rakibi Zenit bombayı patlattı
Ankara'da siftahı Alanya yaptı!Ankara'da siftahı Alanya yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gabriel Obertan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş'ta iki ayrılık daha! Q7'den sonra...

Beşiktaş'ta iki ayrılık daha! Q7'den sonra...

Dev müjde! Transfer yasağı resmen kalktı

Dev müjde! Transfer yasağı resmen kalktı

Quaresma'ya kötü haber

Quaresma'ya kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

İşte Tolga Zengin'in yeni takımı!

İşte Tolga Zengin'in yeni takımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gabriel Obertan'la prensipte anlaştı

Erzurum'a dünya yıldızı geliyor!

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit bombayı patlattı

F.Bahçe'nin rakibi Zenit bombayı patlattı

Ankara'da siftahı Alanya yaptı!

Ankara'da siftahı Alanya yaptı!

Aykut Kocaman: Doğru oynayıp sonuca gittik

Kocaman'ın galibiyet mutluluğu

Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Konya'nın 'Kocaman' yükselişi!

Okan Buruk: Her maç bizim için final

'Her maç bizim için final'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.