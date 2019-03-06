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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.03.2019 22:34 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine resmen Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hamza hamzaoğlu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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