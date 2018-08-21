Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hasselbaink haberlerini yalanladı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Jimmy Floyd Hasselbaink'in sportif direktörlük görevine getirildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Hollandalı eski futbolcu, Jimmy Floyd Hasselbaink'in Sportif Direktörlük görevine getirildiğiyle ilgili haberler tamamen asılsızdır." ifadeleri yer aldı.
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