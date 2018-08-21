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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hasselbaink haberlerini yalanladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Jimmy Floyd Hasselbaink'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sportif direktör olacağı iddia edilmişti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Hasselbaink için yalanlama geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hasselbaink haberlerini yalanladı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Jimmy Floyd Hasselbaink'in sportif direktörlük görevine getirildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Hollandalı eski futbolcu, Jimmy Floyd Hasselbaink'in Sportif Direktörlük görevine getirildiğiyle ilgili haberler tamamen asılsızdır." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Jimmy Floyd Hasselbaink

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