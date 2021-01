Büyükşehirden 117 amatör spor kulübüne 1 milyon 200 bin TL

"Gençlik demek gelecek demektir"

Başkan Zolan da, salgın dolayısıyla amatör sporla buluşmaya ara verdiklerini belirterek, “Gençlik demek gelecek demektir, hazine demektir. Gençlerimize ’şu yasak, bu yasak’ demek tek başına yeterli değil. Bizim gençlerimize alternatifler sunmamız ve nitelikli hale getirmemiz gerekir. Bu noktada sizler gönüllü bir şekilde, eşinizden, çocuklarınızdan, işinizden fedakarlık yaparak gençliğimize sahip çıkıyorsunuz. Bugün çok şükür birçok yatırım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sportif tesis anlamında da güzel yatırımlar yaptık. Sadece futbolda değil diğer spor branşlarında da birçok yatırım yaptık. İstedik ki gençlerimiz sporla uğraşsın, donanımlı hale gelsin. Büyükşehir Belediyesi olarak 20’ye yakın branşta ücretsiz spor kursları verdik. Bunu gençlerimize sahip çıkmak noktasında yapıyoruz. İnşallah desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Tüm spor faaliyetlerine desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Zolan, "Ben her zaman sizlerin yanında olacağım. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Tabi amatör spor kulüplerimizin yanında profesyonel olarak Denizlisporumuz ve Kızılcabölüksporumuz var. Büyükşehir olarak her zaman kulüplerimize destek olma noktasında gayret sarf ediyoruz. İstiyoruz ki başarılı olsunlar. İmkanlarımız arttıkça sizlere her yıl destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, 348 kategoride faaliyet gösteren 117 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 200 bin TL’lik çeklerini verdi.