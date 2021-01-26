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Büyükşehirden 117 amatör spor kulübüne 1 milyon 200 bin TL

26.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Amatör sporlara verdiği destekle geleceğin yeteneklerinin gelişmesine katkı koymayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Denizli genelindeki 117 spor kulübüne 1 milyon 200 bin TL destek verdi.

Amatör sporlara verdiği destekle geleceğin yeteneklerinin gelişmesine katkı koymayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Denizli genelindeki 117 spor kulübüne 1 milyon 200 bin TL destek verdi. Gençlik demek gelecek demektir, hazine demektir diyen Başkan Osman Zolan, "İnşallah desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan amatör spor kulüplerini desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 348 kategoride faaliyet gösteren Denizli genelindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) bağlı 117 kulüp için 1 milyon 200 bin TL’lik maddi destek programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı.

"Gençlik demek gelecek demektir"
Başkan Zolan da, salgın dolayısıyla amatör sporla buluşmaya ara verdiklerini belirterek, “Gençlik demek gelecek demektir, hazine demektir. Gençlerimize ’şu yasak, bu yasak’ demek tek başına yeterli değil. Bizim gençlerimize alternatifler sunmamız ve nitelikli hale getirmemiz gerekir. Bu noktada sizler gönüllü bir şekilde, eşinizden, çocuklarınızdan, işinizden fedakarlık yaparak gençliğimize sahip çıkıyorsunuz. Bugün çok şükür birçok yatırım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sportif tesis anlamında da güzel yatırımlar yaptık. Sadece futbolda değil diğer spor branşlarında da birçok yatırım yaptık. İstedik ki gençlerimiz sporla uğraşsın, donanımlı hale gelsin. Büyükşehir Belediyesi olarak 20’ye yakın branşta ücretsiz spor kursları verdik. Bunu gençlerimize sahip çıkmak noktasında yapıyoruz. İnşallah desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Her zaman yanınızda olacağız"
Tüm spor faaliyetlerine desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Zolan, "Ben her zaman sizlerin yanında olacağım. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Tabi amatör spor kulüplerimizin yanında profesyonel olarak Denizlisporumuz ve Kızılcabölüksporumuz var. Büyükşehir olarak her zaman kulüplerimize destek olma noktasında gayret sarf ediyoruz. İstiyoruz ki başarılı olsunlar. İmkanlarımız arttıkça sizlere her yıl destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, 348 kategoride faaliyet gösteren 117 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 200 bin TL’lik çeklerini verdi.

"Bugün amatör sporcuların bayramı"
ASKF Başkanı Ceşen, amatör sporlar olarak Denizli’de çok şanslı olduklarını, Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak amatör spor kulüplerine destek verdiğini belirterek, "Sporu seven bir Belediye Başkanınız yoksa o ilde kulüp, sporcu ve taraftar maalesef olmuyor. Onun için bizleri her zaman destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a şükran ve minnetlerimi sunuyorum" dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbanoğlu ise, “Bugün amatörlerimizin bayramı. Denizli’de Türkiye’de olmayan bir örnek, Türkiye’de olmayan bir vefa. Büyükşehir Belediyemizin her geçen yıl artarak devam eden yapmış olduğu spor tesisleri, maddi manevi destekler bizim için oldukça önemli. Bu vesile ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum” dedi.

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