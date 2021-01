Buzağı ölümlerinin önüne geçecek tesis

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye’nin ilk Buzağı Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, Türkiye’nin ilk Buzağı Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisini ziyaret eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, tesiste incelemelerde bulunarak üretim faaliyetleri hakkında bilgi edindi. Tesisi gezerek incelemelerde bulunan Rektör Ünal, tesisin daha verimli ve kapsamlı çalışması için yapılması gerekenler hususunda üniversitenin her türlü desteği vermeye hazır olduğuna dikkat çekti.

OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Duygu Dalgın ve Prof. Dr. Yücel Meral’in, hayvancılığın en büyük problemlerinden biri olan buzağı ölümlerini önlemek için 2 yıl üzerinde çalıştıkları Buzağı Can Sütü Projesinin, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğiyle hayata geçirilmesiyle kurulan tesisle, buzağı ölümlerinin engellenerek hem hayvan sayısının artmasını hem de üreticilerin ekonomik kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Şenol Yıldız ve Ali Seyfi Küçükgöncü eşlik etti.