Buzdolabında saklamamanız gereken 10 gıda

Eğer sarımsağı buzdolabında saklarsanız asla lezzetli yemekler pişiremezsiniz. Çünkü buzdolabında bekleyen sarımsağın tüm aroması bozulur. Üstelik sadece sarımsağın tadı bozulduğuyla kalmaz tüm buzdolabının içi sarımsak kokar. Anlayacağınız her yerden zarar.
Buzdolabına koyduğunuz domatesler çok kısa zamanda yumuşar ve kendine has kokularını kaybedeler.
Sarımsakda olduğu gibi soğanı da buzdolabına koyunca aromasını yok edersiniz. Yine aynı zamanda soğan kokusu tüm dolabın içerisine yayılacaktır.
Evet, yanlış duymadınız. Kesmeden dolaba kaldırdığınız karpuz ve kavunun içerisindeki antioksidanların bir kısmı kaybolur. Bu da karpuzdan yeterli vitamini alamıyorsunuz demek olur.
Buzdolabına koyduğunuz elmalar tazeliğini yitirir hanımlar, beyler. Yapacak bire şey yok. Doğrudan masanın üstüne koyacağız :)
Buzdolabında sakladığınızda kıvam olarak bozulabilir ve aromasını kaybeder. Acı sos ve diğer soslar dahil kuru, güneş almayan ve serin bir yerde saklanmalı.
Kurabiyeleri kesinlikle buzdolabında saklamayın, hemencecik bayatlıyorlar!
Kahveyi de kuru ve güneş almayan yerde saklamalısınız. Aksi halde buzdolabının içerisinde aromasını kaybedecektir.
Balı buzdolabına koyarsanız kristalleşecektir ve aynı zamanda kıvamı da bozulacaktır. Kesinlikle dolaba koymayın. Zaten balın raf ömrü oldukça uzun. Serin ve kuru bir yerde saklamanız yeterli.
Fesleğeni buzdolabına koyarsanız direkt ölür. Fesleğini taze tutmak için suyun içerisinde ve dışarıda bekletin.
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