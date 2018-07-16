Buzdolabında saklamamanız gereken 10 gıda

Sarımsak



Eğer sarımsağı buzdolabında saklarsanız asla lezzetli yemekler pişiremezsiniz. Çünkü buzdolabında bekleyen sarımsağın tüm aroması bozulur. Üstelik sadece sarımsağın tadı bozulduğuyla kalmaz tüm buzdolabının içi sarımsak kokar. Anlayacağınız her yerden zarar.

Domates



Buzdolabına koyduğunuz domatesler çok kısa zamanda yumuşar ve kendine has kokularını kaybedeler.

Soğan



Sarımsakda olduğu gibi soğanı da buzdolabına koyunca aromasını yok edersiniz. Yine aynı zamanda soğan kokusu tüm dolabın içerisine yayılacaktır.

Kesilmemiş karpuz

Evet, yanlış duymadınız. Kesmeden dolaba kaldırdığınız karpuz ve kavunun içerisindeki antioksidanların bir kısmı kaybolur. Bu da karpuzdan yeterli vitamini alamıyorsunuz demek olur.

Elma

Buzdolabına koyduğunuz elmalar tazeliğini yitirir hanımlar, beyler. Yapacak bire şey yok. Doğrudan masanın üstüne koyacağız :)

Acı sos

Buzdolabında sakladığınızda kıvam olarak bozulabilir ve aromasını kaybeder. Acı sos ve diğer soslar dahil kuru, güneş almayan ve serin bir yerde saklanmalı.

Unlu mamüller

Kurabiyeleri kesinlikle buzdolabında saklamayın, hemencecik bayatlıyorlar!