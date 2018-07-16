YEMEK

Buzdolabında saklamamanız gereken 10 gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Buzdolabına sığdıramadığınız yiyeceklerinize yer açılıyor, artık rahat rahat buzdolabın içerisini düzenleyebilirsiniz :) Bahsedeceğimiz 16 yiyeceği buzdolabından uzak tutuyoruz çünkü bu soğutan makine bazı yiyeceklerin aromasını bozuyor.

Buzdolabında saklamamanız gereken 10 gıda

Sarımsak

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Eğer sarımsağı buzdolabında saklarsanız asla lezzetli yemekler pişiremezsiniz. Çünkü buzdolabında bekleyen sarımsağın tüm aroması bozulur. Üstelik sadece sarımsağın tadı bozulduğuyla kalmaz tüm buzdolabının içi sarımsak kokar. Anlayacağınız her yerden zarar.

Domates

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Buzdolabına koyduğunuz domatesler çok kısa zamanda yumuşar ve kendine has kokularını kaybedeler.

Soğan

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Sarımsakda olduğu gibi soğanı da buzdolabına koyunca aromasını yok edersiniz. Yine aynı zamanda soğan kokusu tüm dolabın içerisine yayılacaktır.

Kesilmemiş karpuz

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Evet, yanlış duymadınız. Kesmeden dolaba kaldırdığınız karpuz ve kavunun içerisindeki antioksidanların bir kısmı kaybolur. Bu da karpuzdan yeterli vitamini alamıyorsunuz demek olur.

Elma

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Buzdolabına koyduğunuz elmalar tazeliğini yitirir hanımlar, beyler. Yapacak bire şey yok. Doğrudan masanın üstüne koyacağız :)

Acı sos

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Buzdolabında sakladığınızda kıvam olarak bozulabilir ve aromasını kaybeder. Acı sos ve diğer soslar dahil kuru, güneş almayan ve serin bir yerde saklanmalı.

Unlu mamüller

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Kurabiyeleri kesinlikle buzdolabında saklamayın, hemencecik bayatlıyorlar!

Çekilmiş kahve

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Kahveyi de kuru ve güneş almayan yerde saklamalısınız. Aksi halde buzdolabının içerisinde aromasını kaybedecektir.

Bal

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Balı buzdolabına koyarsanız kristalleşecektir ve aynı zamanda kıvamı da bozulacaktır. Kesinlikle dolaba koymayın. Zaten balın raf ömrü oldukça uzun. Serin ve kuru bir yerde saklamanız yeterli.

Fesleğen

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Fesleğeni buzdolabına koyarsanız direkt ölür. Fesleğini taze tutmak için suyun içerisinde ve dışarıda bekletin.

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