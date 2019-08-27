Buzdolabında saklamanız ve saklamamanız gereken yiyecekler

Hangi yiyecek nasıl saklanmalıdır? İşte sizler için hazırladığımız ufak bir saklama listesi!
EKMEK
Ekmekleri genelde poşet içinde, plastik bir kutuda saklarız. Süpermarket torbasında ekmek bırakırsanız, yumuşak kalır ancak bu süre çok kısıtlıdır. Plastik torba, ekmeğin hava almasını engeller ve küflenme meydana gelir. Ekmeği buzdolabında saklamak da iyi fikir değildir. En ideal saklama yöntemi güneş almayan kuru bir yerde, ağzı kapalı kese kağıdının içinde saklamak.
SOĞAN VE SARIMSAK
Soğan ve sarımsakları taze tutmanın en ideal yolu onları kuru ve ışıksız yerde saklamak. Buzdolabına soğan ve sarımsakları koymayın çünkü bu iki ürün dolapta çok çabuk küflenecektir.
ZEYTİNYAĞI
Doğrudan güneş ışığından uzak, oda sıcaklığında saklanması gerekir. Buzdolabının içine kesinlikle koymayın.
ÇİKOLATA
Çikolatayı soğuk ve karanlık yerlerde muhafaza etmeye özen gösterin. Buzdolabına ise kesinlikle sokmayın. Çünkü sıcaklık farkı çikolatanın yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşturur. Bu durum çikolatanın tadını pek etkilemese de görüntüsünü bozar.
BAL
Balın raf ömrü oldukça uzundur. Ancak doğru saklamak gerekir. Balı soğuk ve karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz, fakat buzdolabında değil. Buzdolabında saklanan bal zamanla kristalleşebilir ve tadını kaybedebilir.
BUZDOLABINDA SAKLANMASI GEREKEN BESİNLER;
YUMURTA
Yumurtanın raf ömrünü uzatmak için buzdolabında saklamalısınız ancak buzdolabının kapısında tutmamalısınız. Buzdolabı kapağı açılıp kapandıkça sıcaklık farkından etkilenen yumurtaların raf ömrü kısalabilir. Bunun için yumurtaları dolabın raf bölmelerinde ve kendi kabının içinde muhafaza edin.
UN
Yüksek nem veya yüksek sıcaklık, unun böceklenmesine ve küflenmesine neden olabilir. Bu sebeple unu buzdolabında saklamak en doğru seçimdir.
KEREVİZ
Kerevizi alüminyum folyoya sarıp buzdolabında saklarsanız daha uzun süre taze bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
FINDIK
Fındığı oda sıcaklığında sadece 2 hafta kadar taze bir şekilde saklayabilirsiniz. Ancak onları nemden, ışıktan uzak tutarsanız taze bir şekilde saklama süreniz daha da uzayacaktır. Bunun için buzolabında tutmanız tavsiye edilir.
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