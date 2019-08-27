Buzdolabında saklamanız ve saklamamanız gereken yiyecekler

Hangi yiyecek nasıl saklanmalıdır? İşte sizler için hazırladığımız ufak bir saklama listesi!

EKMEK



Ekmekleri genelde poşet içinde, plastik bir kutuda saklarız. Süpermarket torbasında ekmek bırakırsanız, yumuşak kalır ancak bu süre çok kısıtlıdır. Plastik torba, ekmeğin hava almasını engeller ve küflenme meydana gelir. Ekmeği buzdolabında saklamak da iyi fikir değildir. En ideal saklama yöntemi güneş almayan kuru bir yerde, ağzı kapalı kese kağıdının içinde saklamak.

SOĞAN VE SARIMSAK



Soğan ve sarımsakları taze tutmanın en ideal yolu onları kuru ve ışıksız yerde saklamak. Buzdolabına soğan ve sarımsakları koymayın çünkü bu iki ürün dolapta çok çabuk küflenecektir.

ZEYTİNYAĞI



Doğrudan güneş ışığından uzak, oda sıcaklığında saklanması gerekir. Buzdolabının içine kesinlikle koymayın.

ÇİKOLATA



Çikolatayı soğuk ve karanlık yerlerde muhafaza etmeye özen gösterin. Buzdolabına ise kesinlikle sokmayın. Çünkü sıcaklık farkı çikolatanın yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşturur. Bu durum çikolatanın tadını pek etkilemese de görüntüsünü bozar.