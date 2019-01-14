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Buzdolabında saklandığında hastalıklara neden olan besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

Patatesin buzdolabına girdiğinde gıda zehirlenmesine neden olacağını bilmiyordunuz değil mi? İşte bunun gibi şaşıracağınız birçok durumdan bahsedeceğiz sizlere. İşte buzdolabına girince hastalanmanıza neden olan o besinler...

Buzdolabında saklandığında hastalıklara neden olan besinler

Kahve

toz kahve

Buzdolabının derecesi ve yarattığı nemli ortam kahve için uygun değildir. Bu soğuk ve nemli ortam kahvenin tadını bozar. Nem, kahvenin yapısını ve görüntüsünü de etkiler.

Patates

patates

Buzdolabında bir günden fazla beleyen patates bozulur, ve bu bozuk patatesler pişirildiğinde bağırsak problemlerine neden olur. Gıda zehirlenmesine dahi sebebiyet verebilir.

Reçel ve bal

reçel

Bu tarz yiyecekler buzdolabında saklandığında organik özelliklerini kaybederler. Yapıları bozulur ve şekerlenirler.

Sarımsak

sarımsak

Son derece yararlı bir besin olan sarımsağı 2 gün boyunca buzdolabında sakladığınızda bakteri üretmeye başlar. Bu durum da sağlığımız açısından oldukça tehlikelidir.


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