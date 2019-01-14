Buzdolabında saklandığında hastalıklara neden olan besinler

Kahve

Buzdolabının derecesi ve yarattığı nemli ortam kahve için uygun değildir. Bu soğuk ve nemli ortam kahvenin tadını bozar. Nem, kahvenin yapısını ve görüntüsünü de etkiler.

Patates

Buzdolabında bir günden fazla beleyen patates bozulur, ve bu bozuk patatesler pişirildiğinde bağırsak problemlerine neden olur. Gıda zehirlenmesine dahi sebebiyet verebilir.

Reçel ve bal

Bu tarz yiyecekler buzdolabında saklandığında organik özelliklerini kaybederler. Yapıları bozulur ve şekerlenirler.

Sarımsak

Son derece yararlı bir besin olan sarımsağı 2 gün boyunca buzdolabında sakladığınızda bakteri üretmeye başlar. Bu durum da sağlığımız açısından oldukça tehlikelidir.



