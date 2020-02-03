YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu

Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu

KARS HABERLERİ  | 03.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan Kars'ın Susuz ilçesindeki şelale kış aylarında fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü, bölgede geceleri başta olmak üzere bir süredir etkili olan ve sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle buz tuttu.

Donan şelalenin güzel görüntüler oluşturmasını fırsat bilen fotoğraf tutkunları, şelaleye gelerek bu anları fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen şelaleye gelmelerine değdiğini söyledi.

Donan şelalenin çok güzel göründüğünü belirten Beşli, "Buraya uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf çekmeye geldim. Susuz Şelalesi'nin yaz hali de güzel ama benim kış görüntüsü ve çektiğim fotoğraf daha çok hoşuma gidiyor." dedi.

Beşli, Susuz Şelalesi'nin kış aylarında da ayrı bir güzellik taşıdığını vurgulayarak, "Şelalenin donması, etrafının buzlarla kaplanması ona ayrı bir güzellik katıyor. Hava soğuk ama buraya gelmeye değiyor, fotoğraf çekmesem bile doğayla iç içeyim, şelalenin sesi insana huzur veriyor. Burası çok güzel, herkesi şelaleye bekliyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buz Fotoğraf Kars Susuz ilçesi Susuz Şelalesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı

Kars Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:09
Öğle
12:26
İkindi
15:08
Akşam
17:33
Yatsı
18:55

Kars Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Emre Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Termometreler eksi 19’u gördü!

Termometreler eksi 19’u gördü!

Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman’da barış toplantısı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

“Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz” Proje Kars’ta başladı

“Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz” Proje Kars’ta başladı

Ermeni katliamı tanığı 107 yaşında

Ermeni katliamı tanığı 107 yaşında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.