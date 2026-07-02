"Buzlu içecek yüzünden hastanelik oldu" diyerek uyardı: "Klozetten daha fazla bakteri olabilir"

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem yarattı. Genç adam, arkadaşları ile birlikte dışarda tükettiği buzlu kahvenin ardından bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini ve yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğünü öne sürdü.

Paylaşımında özellikle hazır buzlar ve buz makineleriyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulunan kullanıcı, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

"KLOZETTEN DAHA FAZLA BAKTERİ BULUNABİLİYOR"

Genç adam, çeşitli araştırma ve makalelerden araştırma yaptığını belirterek bazı buz makinelerinde tespit edilen bakteri oranlarının klozetlerdeki seviyelerden çok daha yüksek olabildiğini iddia etti.

Paylaşımında, "Bazı araştırmalarda hazır buzlarda klozetlerden yüzde 70-80 daha fazla bakteri tespit edildiği belirtiliyor. Üstelik bunlar klozetlerdeki bakterilerden bile daha tehlikeli" ifadelerine yer verdi.

Özellikle restoran, kafe ve fast-food işletmelerinde kullanılan buz makinelerinin düzenli bakım ve dezenfeksiyonunun yapılmaması halinde bakteri ve küf oluşumuna uygun ortam hazırlayabileceğini öne süren genç adam, tüketicilerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini söyledi.