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"Buzlu içecek yüzünden hastanelik oldu" diyerek uyardı: "Klozetten daha fazla bakteri olabilir"

Sosyal medyada paylaşılan bir video buzlu içecek tartışmasını yeniden alevlendirdi. Arkadaşının buzlu içecek tükettikten sonra bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını öne süren bir kullanıcı, özellikle hazır buzların hijyeniyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulunarak tüketicileri uyardı.

"Buzlu içecek yüzünden hastanelik oldu" diyerek uyardı: "Klozetten daha fazla bakteri olabilir"
Çiğdem Berfin Sevinç

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem yarattı. Genç adam, arkadaşları ile birlikte dışarda tükettiği buzlu kahvenin ardından bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini ve yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğünü öne sürdü.

"Buzlu içecek yüzünden hastanelik oldu" diyerek uyardı: "Klozetten daha fazla bakteri olabilir" 1

Paylaşımında özellikle hazır buzlar ve buz makineleriyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulunan kullanıcı, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

"Buzlu içecek yüzünden hastanelik oldu" diyerek uyardı: "Klozetten daha fazla bakteri olabilir" 2

"KLOZETTEN DAHA FAZLA BAKTERİ BULUNABİLİYOR"

Genç adam, çeşitli araştırma ve makalelerden araştırma yaptığını belirterek bazı buz makinelerinde tespit edilen bakteri oranlarının klozetlerdeki seviyelerden çok daha yüksek olabildiğini iddia etti.

"Buzlu içecek yüzünden hastanelik oldu" diyerek uyardı: "Klozetten daha fazla bakteri olabilir" 3

Paylaşımında, "Bazı araştırmalarda hazır buzlarda klozetlerden yüzde 70-80 daha fazla bakteri tespit edildiği belirtiliyor. Üstelik bunlar klozetlerdeki bakterilerden bile daha tehlikeli" ifadelerine yer verdi.

"Buzlu içecek yüzünden hastanelik oldu" diyerek uyardı: "Klozetten daha fazla bakteri olabilir" 4

Özellikle restoran, kafe ve fast-food işletmelerinde kullanılan buz makinelerinin düzenli bakım ve dezenfeksiyonunun yapılmaması halinde bakteri ve küf oluşumuna uygun ortam hazırlayabileceğini öne süren genç adam, tüketicilerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon Bakteri buz bağırsak klozet
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