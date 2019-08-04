Mynet Trend

Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 04.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Red Bull Uçuş Günü için Caddebostan sahilinde toplanan on binlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı. Deniz üzerine kurulan rampada hızlanarak 78 metrelik uçuş rekorunu kırmaya çalışan takımlar renkli görüntüler oluşturdu.

Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu

Uçmak ve uçarken eğlendirmek temasıyla düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilinde hem renkli hem de coşkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 100 bin kişinin izleyici olarak katıldığı etkinlikte 35 takım, uzun süren hazırlıklar sonucu ortaya çıkardıkları ‘hava araçlarıyla’ Red Bull’un 78 metrelik uçuş rekorunu kırmaya çalıştı. Deniz üzerine kurulan rampaya gelen takımlar önce birbirinden renkli kostümler içerisinde gösterilerini sundu, ardından çalan siren sesiyle birlikte rampa boyu hızlanıp rekoru kırmak için kendilerini boşluğa bıraktı. Yarışmanın başladığı ilk anlarda ters açıdan sert esen rüzgar, takımların zorlu anlar yaşamasına neden oldu. Bazı takımlar uçuşu gerçekleştiremese de, eğlendikleri ve izleyenleri eğlendirdikleri için mutlu oldu. Uçuşu gerçekleştirebilen takımlar ise jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Caddebostan sahilindeki etkinlik sırasında Red Bull akrobasi pilotu Dario Costa’nın akrobasi uçağıyla deniz üzerinde yaptığı gösteri nefes kesti.

522be2c6-0755-4d18-81a1-8e3dea11e908

Türk Sihir Bakanlığı adlı takımda yarışan pilot Damla Çakır ve takım arkadaşı Gökbey Karataş, “Biz Harry Potter dünyasını çok seven arkadaşlarız. Sihirle Red Bull birleştiği zaman ortaya ne çıkacağını buradaki binlerce muggle’a göstermeye geldik. O yüzden de Türk Sihir Bakanlığı olarak podyumun üstünde olacağız. İlk defa katılıyoruz. Tasarım ve üretim sürecimiz yaklaşık 3 ay sürdü. Aslında hep uçan büyücüler olduğumuz için uçmakta zorlanacağımızı sanmıyoruz. Rekoru hedefliyoruz, 78 metrenin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Zaten 78 metrenin ilerisi kara oluyor. Karaya ineceğiz gibi. Rüzgar bugün çok etkiliyor takımları. Rampayı bitirip düşebilen takımlar bile az şu an için. Razgar farklı yönlerden vuruyor. Direkt karşıdan vuran rüzgar, takımların planlarının dışına çıkmasına sebep oldu. Ama inşallah biz çıktığımızda rüzgar bize yardımcı olacaktır” diye konuştu.

27456156-dc59-4a4d-8334-c2c2afd7021a

Coffee Lovers takımının pilotu Çetin Güler ise “Biz kahvecileriz. Yapmış olduğumuz uçak da espresso yaparken kullanmış olduğumuz porto filtre. Onu uçak haline getirdik. Hazırlanma süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Bizim hedefimiz mümkün olduğunca güzel bir şekilde çakılmak aslında. Ona göre tasarladık aracımızı da. Umuyoruz güzel bir yol kat edeceğiz. Bugün rüzgar yandan geliyor. Maalesef bazı arkadaşlar talihsizlikler yaşadı. Biz de önlemimizi almaya çalışacağız” dedi.

5bc5b48d-0aa4-434d-8894-dd5354360ee9

Kaynak: İHA

PARTNERGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendiGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendi
Sayıları milyonları buldu! Rekoru onlar kırdıSayıları milyonları buldu! Rekoru onlar kırdı
Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydıYer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
red bull uçuş günü

En Çok Okunan Trend Haberler

'Sarı' alarm! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

'Sarı' alarm! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

'4 maaş' yorumu olay oldu! 'Ben o maaşı müdürüme veriyorum'

'4 maaş' yorumu olay oldu! 'Ben o maaşı müdürüme veriyorum'

Genç kıza annesi ve kardeşinin gözleri önünde...

Genç kıza annesi ve kardeşinin gözleri önünde...

Her geçen dün daha da büyüyor! 'Yardım istiyorum'

Her geçen dün daha da büyüyor! 'Yardım istiyorum'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürüyemeyen köpeğe yürüteç yaptı

Yürüyemeyen köpeğe yürüteç yaptı

Antalya'ya 193 ülkeden 8 milyon turist geldi

Sayıları milyonları buldu! Rekoru onlar kırdı

Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı

Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı

Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu

Sokaklar boşaldı, plajlar doldu

Gökçeada'da manta vatozu görüntülendi

Gökçeada'da böyle görüntülendi!

İstanbul'da havalar nasıl olacak? Uyarı geldi

İstanbullular önümüzdeki haftaya dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.