'Cadılar Bayramı kraliçesi' Heidi Klum duştan paylaştı! Herkes merakta...

90'lı yılların en ünlü süper modellerinden Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve o partide giydiği kostümle ilgi çekiyor. Makyaj ve kostümleriyle tanınmaz hale gelen 48 yaşındaki Alman model için her yıl "Acaba bu yıl kimi taklit etti?" diye düşünülüyor.

Klum, salgın nedeniyle ikinci defa Cadılar Bayramı partisi düzenlemeyeceğini açıklasa da yine de farklı bir tarzda takipçilerinin karşısına çıkacağının haberini yaptığı bir paylaşımla verdi.

Çıplak şekilde duş alırken yaptığı paylaşımla dikkat çeken Klum, herkesi merak ettirdi. Duş perdesinin arkasından silüeti görünün güzel model hayranlarını yine heyecanlandırmayı başardı.

Şimdi herkes ünlü modelin Cadılar Bayramı'nda nasıl bir kılığa gireceğini merak ediyor.



