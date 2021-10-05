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Heidi Klum, Cadılar Bayramı partisini iptal etti

05.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Cadılar Bayramı kraliçesi' Heidi Klum, ikinci kez salgın nedeniyle partiyi iptal etti. Birbirinden çılgın kostümleri ve makyajlarıyla tanınmaz hale gelen ve her yıl düzenlediği partiyle Cadılar Bayramı'nın en dikkat çeken ismi olan Heidi Klum, "Eğlendiğimiz için kimsenin incinmesini istemiyorum" diyerek iptal kararını açıkladı.

Heidi Klum, Cadılar Bayramı partisini iptal etti

90'lı yılların en ünlü süper modellerinden Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve o partide giydiği kostümle ilgi çekiyor.

Makyaj ve kostümleriyle tanınmaz hale gelen 48 yaşındaki Alman model için her yıl "Acaba bu yıl kimi taklit etti?" diye düşünülüyor. Ancak Klum, salgın nedeniyle ikinci defa Cadılar Bayramı partisi düzenlemeyeceğini açıkladı.

Klum verdiği bir röportajda, koron virüs hala yaygınken kendini bir parti için hazır hissetmediğini söyledi.

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Klum, "Geçen yıl olduğu gibi, bunu yapmanın duyarsızlık olduğunu hissediyorum. Eğlendiğimiz için kimsenin incinmesini istemiyorum, bu yüzden bu partiyi yapmak istemiyorum" dedi.

Leni (17), Henry (16), Johan (14) ve Lou (11) adlarında dört çocuğu olan Klum, geçen yıl, evde ailece korku filmi canlandırması yaparak sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Klum'dan bu yıl da Cadılar Bayramı için benzer bir paylaşım yapması bekleniyor.

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Heidi Klum
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