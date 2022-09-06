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Çad'ın eski Çevre Bakanı'nın eşi, riskli doğum için Türkiye'yi tercih etti

06.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz: - "İnşallah bu tarz hizmetlerin ve ameliyatların uluslararası öğrencilerimizin yakınlarına devam edeceğini düşünüyorum. İmkanlarımız yeterli"

ORHAN KUZU - Orta Afrika ülkesi Çad'da 4 kez sezaryenle doğum yapan eski Çevre Bakanı'nın eşi Achta Bintou Boukar Moussa, riskli bulunan beşinci doğumunu, kızının yüksek lisans eğitimi aldığı Karabük'te gerçekleştirdi.

Çad'da yaşayan 37 yaşındaki Moussa, 4 kez sezaryenle doğum yaptığı için doktorların beşincisini riskli bulmasıyla eski Çevre Bakanı olan eşi Ahmat Mbodou Mahamat ile hastane arayışına girdi.

Doktorların daha iyi olduğu için Türkiye'yi tercih etmesi üzerine Moussa, 3 bin kilometre yol katederek kızının yüksek lisans eğitimi aldığı Karabük'te sezaryenle doğum yaptı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bülbül'ün gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlıklı erkek çocuk dünyaya getiren Moussa, evladına "Adam (Adem)" ismini verdi.

- "Türkiye'nin doktorları daha iyi olduğu için babam özellikle burayı seçti"

Moussa'nın Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi alan kızı Aida Kani Ahmat Mbodou, AA muhabirine, annesinin Çad'da sezaryenle dördüncü doğumunu yaparken sıkıntı yaşadığını anlattı.

Doktorların beşinci sezaryeni tehlikeli gördüğünü ifade eden M'Bodou, "Biz de Türkiye'yi tercih ettik. Türkiye'nin doktorları daha iyi olduğu için babam özellikle burayı seçti. Ben Karabük'te yaşıyorum. Bu nedenle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesini tercih ettik." dedi.

- "İmkanlarımız yeterli"

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz da Karabük Üniversitesinin, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite olduğunu söyledi.

Burayı en çok Çad'dan gelen öğrencilerin tercih ettiğini aktaran Yılmaz, Aida'nın da 5 yıldır Karabük Üniversitesinde eğitim aldığını kaydetti.

Uluslararası öğrencilerin ailelerinin de tedavi için hastanelerine geldiğini belirten Yılmaz, "Bizde ameliyatlarını veya tedavilerini gerçekleştiriyorlar. Bu, sağlık turizmi açısından, ülkemize, üniversitemize ve hastanemize katkı açısından ve bizi tercih edenlere hizmet açısından güzel bir şey. İnşallah bu tarz hizmetlerin ve ameliyatların uluslararası öğrencilerimizin yakınlarına devam edeceğini düşünüyorum. İmkanlarımız yeterli." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, daha önce de ameliyata gelenlerin olduğunu dile getirerek, "Bunu daha da yaygınlaştırmalıyız. Karabük'ün sağlık turizmi açısından daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." dedi.

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