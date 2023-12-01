Çağ dışı nasıl yazılır? Çağ dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yabancı kökenli kelimeler, eş anlamlı kelimeler ve birleşik türde kelimeler Türkçenin kelime dağarcığını oldukça genişletmiştir. Ancak bu zenginlik bazı yazım kurallarını da beraberinde getirebilmektedir. Özellikle birleşik türde kelimelerin yazımlarında çok hata yapılır. Çünkü bu tür kelimelerin ne zaman ayrı ne zaman bitişik yazılacağı bazı kurallara bağlıdır.

Çağ dışı nasıl yazılır?

Yazımı en sık karıştırılan birleşik türde kelimelerden biri de çağ dışı kelimesidir. Çağ dışı TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğüne göre sıfat türündedir ve iki farklı tanımı vardır. İlk anlamına göre çağ dışı “çağın gerektirdiği ve getirdiği şartların çok dışında ve gerisinde kalmış, çağdaş olamayan kişi, durum ya da olaylar için kullanılır.

Köhne kelimesinin eş anlamlısı da olan çağ dışı kelimesi birleşik türde bir kelimedir. Askerlik te bu kelime 41 yaşından itibaren askerlik hizmetinin dışında bırakılan kişiler için de kullanılır. Bu nedenle bu kelimenin de ayrı ya da bitişik yazılacağı konusunda sık olarak tereddüde düşülebilmektedir. Türkçe yazım kurallarına göre yazılırsa yazım hatası yapılmaz.

Çağ dışı ayrı mı yazılır?

Çağ dışı yazımı ayrı olması gereken bir kelimedir. Bu kelimenin bitişik olarak yazılması yazım hatası kabul edilmiştir. Türkçede ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimelerin bazı özeliklere sahip olması gerekir. Türkçe yazım kurallarına göre dış, sıra, iç gibi kelimeler kullanılarak oluşturulan birleşik türde kelimeler ayrı yazılır. Çağ dışı da bu özelliklere sahip olduğu için ayrı yazımı doğru kabul edilmiştir.

Çağ dışı bitişik mi yazılır?

Çağ dışı doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Çünkü her birleşik kelime bitişik yazılmayabilir. Bitişik yazılması gereken birleşik türde kelimeler için belirlenmiş bazı kurallar şunlardır:

Bir araya gelen kelimelerden her biri ya da ikincisi anlam veya ses bozukluğuna uğrarsa

Bitki ismiyse

Hayvan ismiyse

Hastalık ismiyse

Yiyecek ismiyse

Renk ismiyse







