Cağ kebap projesinde imzalar atıldı

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü ile Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir tarafından imza altına alınan sözleşme ile Oltu’da günlük 250 küçükbaş kesimi ile cağ kebabı tesisinin ilk adımı attılar.

Erzurum ili Oltu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde, 10 dönüm arsa üzerinde 2 bin metrekare kapalı alanda, günlük 250 küçükbaş kesimi ve 5 ton parçalama kapasitesinde Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisi Kurulması Projesi TKDK tarafından desteklenen projeler arasında yer aldı ve destek sözleşmesi imzalandı.

Proje, Oltu Cağ Kebabı’nın coğrafi işaret olarak Oltu Ticaret ve Sanayi Odası adına tescillenmesi sürecinde başlamış olup artık fiilen uygulanma sürecine geçilmiş oldu. Projenin hedefi; ulusal pazarda cağ kebabı ihtiyacını karşılamak üzere, 250 koyun kesimi ve günlük 5 ton kapasiteli, ülkedeki cağ kebabı lokantalarına hazır şişler halinde ve zincir marketlere pişirilmiş cağ kebabı ve paketlenmiş sakatat ürünleri sunabilecek bir tesisin kurulması olarak belirtildi.

Proje kapsamında yaklaşık 9 milyon liralık yatırım yapılacak ve 15 milyon lira işletme sermayesi ile proje hayata geçirilecek. Projenin nihai hedefinin başta cağ kebabı ihtiyacını karşılamak üzere koyunculuğun geliştirilmesi odak noktasından hareketle, diğer tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerinin desteklenmesi ile havza ölçeğinde kalkınma hareketinin başlatılması, göçün önlenmesi ve geriye göçün teşvik edilmesi hedefleniyor.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, ‘’Erzurum içi çok önemli bir proje hayırlı olsun’’ dedi.

Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ise ‘’Erzurum’a ve Doğu Anadolu bölgesine ciddi manada katkı sağlayacak olan projemiz bir çok insanımıza aş ve iş kapısı olacaktır. Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisi Kurulması Projesi TKDK tarafından desteklenen projemiz olup karşılıklı imza altına aldık nasip olursa Ülkemizi Korona virüsü belasından kurtardığımız an hemen inşaat aşamasına geçeceğiz. Eğer aksi bir durum olmasa Nisan ayı sonu inşat yapımını başlatacağız projemiz Erzurum’umuza Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.