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Çağatay Ulusoy, Centilmen diziyle ekrana dönüyor! Jigoloyu canlandıracak

31.10.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dijital platformda yayınlanacak olan Terzi dizisinin çekimlerini tamamladı. Çağatay Ulusoy yeni projesi için kolları sıvadı. Centilmen isimli dizide başrol oynayacak olan Ulusoy, bu defa bir jigoloyu canlandıracak.

Çağatay Ulusoy, Centilmen diziyle ekrana dönüyor! Jigoloyu canlandıracak

Dijital platformlarda yayınlanan Hakan Muhafız, Yeşilçam dizilerinin yanı sıra Kağıttan Hayatlar filmiyle ses getiren Çağatay Ulusoy, son olarak Terzi dizisinde başrolde oynadı. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, yakında yayınlanacak olan Terzi'nin çekimlerinin tamamlanmasından sonra yeni projesi için kolları sıvadı.

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JİGOLOYU OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni dizisi Centilmen'nin çekimleri için hazırlıklara başlayan Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok başka bir rolle çıkacak. Daha önce farklı roller canlandırarak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, dizide bir jigoloya hayat verecek. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek.

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