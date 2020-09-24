Çağatay Ulusoy'dan doğum günü paylaşımı! Bıyıklı yeni imajıyla şaşırttı

Hakan Muhafız'ın ardından Netflix için çekilen Mücadele Çıkmazı filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, 30 yaşına girdi. Doğum günü pastasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ulusoy, bıyıklı haliyle dikkatleri çekti.

Ulusoy doğum günü paylaşımına "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

Ulusoy'un paylaşımı saatler içinde yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

