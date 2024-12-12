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  4. Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'dan yeni aşk bombası! Gönlünü ünlü profesöre kaptırdı! Ödül töreninde ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'dan yeni aşk bombası! Gönlünü ünlü profesöre kaptırdı! Ödül töreninde ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.12.2024 15:25
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Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile evlilik haberi beklenirken ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan Duygu Sarışın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin manşetlerini hareketlendirdi. Duygu Sarışın'ın gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddia edildi...

Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'dan yeni aşk bombası! Gönlünü ünlü profesöre kaptırdı! Ödül töreninde ortaya çıktı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın evlilik haberi beklenirken ünlü çift geçtiğimiz yıl kesin olarak ayrıldıklarını duyurdu.

Çağatay Ulusoy ile ayrılığının ardından ortalarda pek görünmeyen Duygu Sarışın'ın yeni aşk bombası magazin manşetlerini hareketlendirdi. Duygu Sarışın'ın gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddia edildi.

sarışın

ÖDÜL TÖRENİNDE ORTAYA ÇIKTI

Koç Üniversitesi’nin 2016 yılında başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu.

SARIŞIN

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Duygu Sarışın, ödül törenine Mete Atatüre’nin babası Prof. Dr. Süha Atatüre ve annesi ressam Huriye Atatüre ile birlikte geldi.

Törene gelenler ünlü oyuncunun neden orada olduğunu merak ederken Mete Atatüre’nin kız arkadaşı olduğu iddiası sosyal medyayı salladı.

duygu mete

NOT: Fotoğraf MuhabirOnline'dan alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın
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