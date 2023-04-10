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  4. Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi'den ilk fragman! Yayın tarihi belli oldu

Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi'den ilk fragman! Yayın tarihi belli oldu

10.04.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün başrollerini paylaştığı Netflix Türkiye'nin uzun süredir beklenen dizisi Terzi'den ilk fragman geldi. Senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleminden çıkan dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi'den ilk fragman! Yayın tarihi belli oldu

Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek ve Salih Bademci'nin rol alacağı Terzi'den ilk fragman yayınlandı. Ulusoy'un Peyami karakterine hayat vereceği dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı üsteniyor.

Uzun zamandır heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. Netflix Türkiye tarafından yapılan tarih duyurusunda dizinin 2 Mayıs'ta yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

TERZİ 1

TERZİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ:

Çağatay Ulusoy - Peyami
Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri
Berrak Tüzünataç - Cemre
Ece Sükan - Suzi
Engin Şenkan
Evrim Alasya

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Terzi Netflix Çağatay Ulusoy Olgun Şimşek karakteri

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