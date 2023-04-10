Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi'den ilk fragman! Yayın tarihi belli oldu

Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek ve Salih Bademci'nin rol alacağı Terzi'den ilk fragman yayınlandı. Ulusoy'un Peyami karakterine hayat vereceği dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı üsteniyor.

Uzun zamandır heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. Netflix Türkiye tarafından yapılan tarih duyurusunda dizinin 2 Mayıs'ta yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

TERZİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ:

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

