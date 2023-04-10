Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi'den ilk fragman! Yayın tarihi belli oldu

Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek ve Salih Bademci'nin rol alacağı Terzi'den ilk fragman yayınlandı. Ulusoy'un Peyami karakterine hayat vereceği dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı üsteniyor.
Uzun zamandır heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. Netflix Türkiye tarafından yapılan tarih duyurusunda dizinin 2 Mayıs'ta yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.
Çağatay Ulusoy - Peyami
Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri
Berrak Tüzünataç - Cemre
Ece Sükan - Suzi
Engin Şenkan
Evrim Alasya