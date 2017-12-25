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Çağatay Ulusoy, Melisa Aslı Pamuk'u istiyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 23:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı ilk Türk orijinal Netflix dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Çağatay Ulusoy, Melisa Aslı Pamuk'u istiyor!

Çağatay Ulusoy'un partneri olacak isim için arayışlar devam ederken ünlü oyuncunun da bu süreçte devreye girdiği öğrenildi.

Yapımcıların Melisa Aslı Pamuk'a teklif götürdüğü iddia edildi. Güzel oyuncunun dizide yer almasına sıcak bakan Ulusoy'un yapımcıya "Benim favorim Melisa Aslı Pamuk" dediği öğrenildi.

melisa

Osmanlı ve Türk efsanelerinden esinlenen bir kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizi için Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun da adı geçiyor. (Takvim)

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