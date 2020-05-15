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Çağatay Ulusoy Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 15.05.2020 20:59 | Son Güncelleme

Son olarak Netflix Türkiye orjinal yapımı Hakan: Muhafız dizisinde rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, TRT’de yayınlanacak yeni bir Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor.

Çağatay Ulusoy Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacak?

Uzun bir süredir televizyon projelerinde yer almayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, ekranlara geri dönme kararı aldı. Oyuncu, TRT ekranlarında yayınlanacak bir Osmanlı dizisinde başrol oynayacak.

SAKAL BIRAKMAYA BAŞLADI

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatacak dizide başrol oynayacak olan Ulusoy, 2 ay sonra başlayacak çekimler için sakal bırakmaya başladı. Dizi TRT'nin Diriliş Ertuğrul'dan sonra çektiği dev prodüksiyonlu yeni proje olacak. Dizide başka hangi oyuncuların rol alacağı ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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