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  4. Çağatay Ulusoy'un Kübra dizisine 2 bomba isim! Sete çıkmak için gün sayıyor

Çağatay Ulusoy'un Kübra dizisine 2 bomba isim! Sete çıkmak için gün sayıyor

27.03.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynayacağı Kübra dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin oyuncu kadrosuna 2 bomba isim daha katıldı. Ödüllü usta oyuncu Nazan Kesal ve BKM'nin eski oyuncusu Cihan Talay kadroya dahil oldu.

Çağatay Ulusoy'un Kübra dizisine 2 bomba isim! Sete çıkmak için gün sayıyor

İçerde, Medcezir gibi dizilerle hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy yeni dizisi ile Netflix’te izleyicisinin karşısına çıkacak. OGM Pictures imzalı dizide rol alacak olan Çağatay Ulusoy’un partneri ise Büşra Develi olarak açıklandı.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler’in oturacağı Kübra'dizisi, Afşin Kum’un aynı adlı eserinden uyarlanıyor.

Ahsen Eroğlu ve Aytek Şayan’ın gibi isimlerinde rol alacağı diziye iki bomba isim daha katıldı.

Nazan Kesal

Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; ödüllü usta oyuncu Nazan Kesal ve BKM'nin eski oyuncusu Cihan Talay kadroya dahil oldu.

Cihan Talay

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