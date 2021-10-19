Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı

Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü Pınar Deniz'le paylaştığı 'Yargı' dizisinde oynaması için ilk teklifin Çağatay Ulusoy'a gittiği ortaya çıktı.

Dijital bir platformda yayınlanan 'Yeşilçam' adlı yapımda yer alan Ulusoy'un, projenin tek sezonluk olmasından dolayı teklife sıcak bakmayarak reddettiği iddia edildi.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak bir olayla karşı karşıya kalacak. Bu sebeple Ceylin’le yollarının kesişmesi, ikiliyi dönülmez bir sürece sokacak. Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin’in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.

