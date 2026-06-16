Jhon Duran, Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel fesih maddesi

Yeni sezonda hücum hattını daha da güçlendirmek ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiraladığı ancak saha dışı problemleri nedeniyle yollarını erken ayırmak zorunda kaldığı Jhon Duran, sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen ve kariyerine Türkiye'de devam etmeye çok sıcak bakan 22 yaşındaki golcünün, transferin gerçekleşmesi için maaşında ciddi bir indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu hamleye yeşil ışık yaktığı; Mauro Icardi takımda kalsa dahi Jhon Duran'ın kadro planlamasında önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.

5 MİLYON EURO VE YABANCI KURALI AVANTAJI

Bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da bulunan ve geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Rus ekibi Zenit'te tamamlayan Duran'ın, 1 yıllığına kiralanması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların bu kiralama operasyonu için 5 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdığı ifade edildi. Üstelik 22 yaşındaki oyuncunun Türkiye'deki "10+4 yabancı kuralına" tam uyum sağlaması, Galatasaray yönetiminin elini bir hayli rahatlatıyor.

SÖZLEŞMEYE "ÖZEL FESİH" MADDESİ

Transfer operasyonunda son sözü Galatasaray yönetimi söyleyecek. Ancak hem Fenerbahçe hem de Zenit maceralarında yaşadığı saha dışı problemler ve antrenman kaçırma gibi disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelen Jhon Duran konusunda yönetim işini şansa bırakmıyor. Olası bir problemin önüne geçmek adına oyuncunun sözleşmesine çok kesin bir 'özel madde' eklenecek ve Galatasaray Kulübü'nün anlaşmayı tek taraflı feshetme hakkı bulunacak.