SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel fesih maddesi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Victor Osimhen'e rakip olarak kadrosuna kattığı ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle devre arasında yollarını ayırdığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Okan Buruk'un da onay verdiği 22 yaşındaki yıldızın sözleşmesine eklenecek 'özel madde' dikkat çekiyor.

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel fesih maddesi
Emre Şen
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonda hücum hattını daha da güçlendirmek ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiraladığı ancak saha dışı problemleri nedeniyle yollarını erken ayırmak zorunda kaldığı Jhon Duran, sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel fesih maddesi 1

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen ve kariyerine Türkiye'de devam etmeye çok sıcak bakan 22 yaşındaki golcünün, transferin gerçekleşmesi için maaşında ciddi bir indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu hamleye yeşil ışık yaktığı; Mauro Icardi takımda kalsa dahi Jhon Duran'ın kadro planlamasında önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.

5 MİLYON EURO VE YABANCI KURALI AVANTAJI

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel fesih maddesi 2

Bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da bulunan ve geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Rus ekibi Zenit'te tamamlayan Duran'ın, 1 yıllığına kiralanması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların bu kiralama operasyonu için 5 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdığı ifade edildi. Üstelik 22 yaşındaki oyuncunun Türkiye'deki "10+4 yabancı kuralına" tam uyum sağlaması, Galatasaray yönetiminin elini bir hayli rahatlatıyor.

SÖZLEŞMEYE "ÖZEL FESİH" MADDESİ

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaşma sağladı! İşte sözleşmesindeki özel fesih maddesi 3

Transfer operasyonunda son sözü Galatasaray yönetimi söyleyecek. Ancak hem Fenerbahçe hem de Zenit maceralarında yaşadığı saha dışı problemler ve antrenman kaçırma gibi disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelen Jhon Duran konusunda yönetim işini şansa bırakmıyor. Olası bir problemin önüne geçmek adına oyuncunun sözleşmesine çok kesin bir 'özel madde' eklenecek ve Galatasaray Kulübü'nün anlaşmayı tek taraflı feshetme hakkı bulunacak.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Napoli'ye tarihi tarife! İki yıldız için 85 milyon Euro...Galatasaray'dan Napoli'ye tarihi tarife! İki yıldız için 85 milyon Euro...
Vanspor'dan flaş imza! Orkun Kökçü'nün ağabeyi transfer olduVanspor'dan flaş imza! Orkun Kökçü'nün ağabeyi transfer oldu
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.