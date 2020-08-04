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Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.08.2020 21:18 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Barbaros dizisinin kadrosundan sürpriz bir kararla ayrıldığını açıklayan Çağatay Ulusoy, Mücadele Çıkmazı isimli filmle sevenleriyle buluşacak. Filmin çekimlerine de başlandı.

Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı. Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile damga vurmuş Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay üstleniyor.

Hakan: Muhafız ile dünya çapında bir projede yer alarak son yıllara damgasını vuran Çağatay Ulusoy, son olarak 2015 yılında yayınlanan Delibal filmiyle beyazperdede boy göstermişti. Geçen bu arada dizilerde izlediğimiz Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol alacak.

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