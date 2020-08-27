Çağatay Yılmaz: Lige renk katacağız

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük’ün Genel Müdürü Çağatay Yılmaz, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’e gösterdikleri performans ile renk katmak istediklerini belirten Yılmaz, “Biz iki sezondur sıkı bir şekilde çalışarak, iyi sonuçlar alarak Süper Lig’e geldik. Çok çalışmaya devam de edeceğiz. Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Buradan sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onların hakkı ödenmez. Yeni sezonda elimizden geleni yaparak renk kattığımızı göreceksiniz” şeklinde konuştu.
2020-2021 sezonunda maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacaklarını söyleye Çağatay Yılmaz, “Yeni sezonda maçlarımızı Vefa’da oynayamayacağız. Olimpiyat Stadı’nda oynayacağız. Biz seyircisiyle var olan takımız. Tüm takımların seyircileri ile oynamasını isteriz. Sessiz maç çok kötü. Motivasyonda zorlanıyorsunuz. İnşallah planladığı gibi ekim ayında seyircili oynarız. İstanbul’daki tüm futbolseverlere Olimpiyat Stadı’nda buluşmak isteriz” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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