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Çağatay Yılmaz: Lige renk katacağız

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün Genel Müdürü Çağatay Yılmaz, “İki sezondur sıkı çalışarak Süper Lig’e çıktık. Lige renk kattığımızı göreceksiniz” dedi.

Çağatay Yılmaz: Lige renk katacağız

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük’ün Genel Müdürü Çağatay Yılmaz, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’e gösterdikleri performans ile renk katmak istediklerini belirten Yılmaz, “Biz iki sezondur sıkı bir şekilde çalışarak, iyi sonuçlar alarak Süper Lig’e geldik. Çok çalışmaya devam de edeceğiz. Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Buradan sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onların hakkı ödenmez. Yeni sezonda elimizden geleni yaparak renk kattığımızı göreceksiniz” şeklinde konuştu.

"MAÇLARIMIZI OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAYACAĞIZ"

2020-2021 sezonunda maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacaklarını söyleye Çağatay Yılmaz, “Yeni sezonda maçlarımızı Vefa’da oynayamayacağız. Olimpiyat Stadı’nda oynayacağız. Biz seyircisiyle var olan takımız. Tüm takımların seyircileri ile oynamasını isteriz. Sessiz maç çok kötü. Motivasyonda zorlanıyorsunuz. İnşallah planladığı gibi ekim ayında seyircili oynarız. İstanbul’daki tüm futbolseverlere Olimpiyat Stadı’nda buluşmak isteriz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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