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Çağdaş Atan, Galatasaray için pazar gününü işaret etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 07:52
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig’de pazar oynayacakları maçın daha zor olacağını söyledi.

Çağdaş Atan, Galatasaray için pazar gününü işaret etti!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Başakşehir deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Galatasaray’dan alınan puan bizim için çok değerli. Belki de fazla görülen bir kartla bir takımın kupanın dışında olacağı bir senaryo da olabilir. Garip bir statü. Biz kupada çok istekliyiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Dinlenme zamanı. Pazar günü bizim için daha zor." dedi.

"HAKEMİN MAÇ YÖNETİMİYLE İLGİLİ SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK, SADECE ŞAŞKINIM"

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Maçın hakemi Ali Şansalan hakkında sorulan soruya Atan, "Her hafta hakemlerle ilgili konuşacak ne zamanım ne gücüm var. Geçen hafta söyleyeceklerimi söyledim. Yanlış anlaşılmalar da oldu ama söylediklerimin tamamen arkasındayım. Bugünkü hakemin maç yönetimiyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Sadece şaşkınım" diye cevap verdi.

"İŞİMLE ANILMAK İSTİYORUM"

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Eleştirilerin olacağını söyleyen turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, "Bizi eleştiren insanlar olacak. Sosyal medyada konuşanlar olacak. Fanatizm uğruna konuşanlar olacak ama bunların hepsi bir gün kaybolacak. Herkes kaybolacak. O yüzden bu sinire, agresifliğe hiç gerek yok. Her şey bir gün unutulacak. Ben emekli olacağım, insanlar yaşlanacak. Bu fanatizmin ne kadar gereksiz olduğunu anlayacaklar. Ben işime, takımıma odaklanmış teknik direktörüm. Ben buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim. 5 senelik yardımcılık geçmişim var. 5 sene teknik adamlık yapıyorum. Kimse bana bunları ödül olarak vermedi. Çok sosyal medyayı takip etmiyorum. Gördüğüm o ki benim başarısızlığım bazı kesimleri mutlu edecek. Ben ekibimle yatıp, kalkıp futbola odaklıyım. Benim geçen sene ekibimle yaptığım başarıyı bile küçümsüyorlar. Biz 0 puan, 0 golle takım aldık. Benim geçen sen yapmış olduğum 0 puan, 0 gollü takımı 4.’lüğe getirmem bile bu ülkede basite indirgeniyor. Bu işin ucunda başarısızlık da var. Alırız ceketimizi çıkarız, başka yerde yine deneriz. Ben doğru yerde, doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum. Arkamda bana güvenen insanları görüyorum. Oyuncularım bana çok güveniyor. Ben onlara çok güveniyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. 10 senelik teknik adamlık dönemimde PR çalışması, kendimi övecek çalışmam olmadı. Ben hiçbir zaman böyle bir şeye girmedim. Ben işimle anılmak istiyorum. Hakemler hakkında da bir kere konuştum. Allah nasip ederse sezon sonuna kadar da konuşmak istemiyorum. İnşallah da konuşturmazlar" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Atan Başakşehir galatasaray
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