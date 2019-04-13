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Çağla Büyükakçay adını çeyrek finale yazdırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Bu yıl 7. kez düzenlenen Lale Cup turnuvasında Çağla Büyükakçay, Özbek rakibi Nigina Abduraimova’yı 6-2, 6-2 ‘lik iki set sonunda geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çağla Büyükakçay adını çeyrek finale yazdırdı

Bir buçuk saate yakın süren mücadelede Çağla yakaladığı 17 servis kırma şansından 6 tanesini değerlendirirken servis attığı oyunların yüzde 75’ini kazandı.

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Çağla yarı final için turnuvanın 6. seri başı Hintli Ankita Raina ile karşılaşacak.

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Bugün oynanan çiftler kategorisinin maçlarında ise; İpek Soylu - Barbora Stefkova çifti Melis Sezer - İpek Öz çiftini 6-3,6-3 skorla, Pemra Özgen - Greet Minnen çifti Valentini Grammatikopoulou - Ankita Raina çiftini 7-5 ve 6-4 setler sonucunda yenerek Lale Kupası'nın çiftler kategorisinde çeyrek final biletini aldılar.

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Anahtar Kelimeler:
çağla büyükakçay Lale Cup

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