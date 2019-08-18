Çağla finalde kaybetti

Çağla, İspanya'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Nuria Parrizas-Diaz ile karşılaştı.
Milli tenisçi, 3 saat 21 dakika süren karşılaşmada rakibine 5-7, 6-3 ve 6-7'lik setlerle 2-1 mağlup oldu.
Üçüncü sette 5-2 öne geçmesine rağmen avantajını kullanamayan Çağla, turnuvayı finalist olarak tamamladı.
Öte yandan, Hollanda'da gerçekleştirilen 15 bin dolar ödüllü Oldenzaal Turnuvası'nda mücadele eden İpek Öz de tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Cindy Burger'a 6-2, 1-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenildi.
Karagümrük'ten kaleci takviyesi
Hatayspor tek golle güldü
F.Bahçe için can atıyor! Flaş hamle
Shaqiri'den flaş G.Saray açıklaması!
Beşiktaş iki yıldızın peşinde
G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması
Balotelli'nin yeni takımı resmen açıklandı!
FIFA'dan Türk kulübüne büyük şok
Beşiktaş'tan kötü başlangıç
Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı
''F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur''
Türk derbisinde kazanan belli oldu
F.Bahçe'den 2. Lig'e gitti
Cengiz değerini 5'e katladı!
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzon'dan Sturridge açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum