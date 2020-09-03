Çağla Büyükakçay, İstanbul'da korta çıkacak

Çağla Büyükakçay, Tennis Championship İstanbul'da korta çıkacak. Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Tenis Birliği (WTA ) organizasyonlarında şampiyonluğu bulunan tek Türk sporcu unvanına sahip Çağla Büyükakçay, 8-13 Eylül tarihlerinde TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuvaya "wild card" ile katılacak.
Çağla, 2016 yılında beş numaralı seri başı Danka Kovinic'i finalde üç sette saf dışı bırakarak WTA İstanbul Cup şampiyonluğuna ulaşmıştı.
2016 Rio Olimpiyatları'na katılan ilk tenisçi olarak tarihe geçen milli sporcunun, kariyerinde 11 de ITF şampiyonluğu bulunuyor.
(AA)
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