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Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.10.2019 08:42 | Son Güncelleme

Paraguaylı Veronica Cepede Royg'u 2-1 mağlup eden Çağla Büyükakçay, Macaristan'da düzenlenen toplam 60 bin dolar ödüllü Kiskut Açık turnuvasında yarı finale yükseldi.

Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Kiskut Açık turnuvasında yarı finale adını yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında ter döken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Çağla Büyükakçay, turnuvada yarı finale çıktı.

Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan milli tenisçi, sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
çağla büyükakçay macaristan

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