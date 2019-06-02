Çağla Şıkel'den 'Şiş yüz' yanıtı

Oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol bol paylaşım yapan ve özel hayatına dair merak edilen sorulara da içtenlikle yanıt veren Çağla Şıkel paylaştığı bir fotoğrafa gelen ilginç yoruma yine tüm samimiyetiyle yanıt verdi. Geride bıraktığımız gün oğullarıyla birlikte bir kamp etkinliğine katılan Şıkel çadır içinde görüldükleri bir fotoğraf paylaştı. Ancak Şıkel mutlu aile tablosu sergilediği bu karesini hiç ummadığı bir yorum aldı. Bir takipçisi Şıkel’in yüzünde operasyon olduğunu düşünerek; ‘Hayır ya hayır fotoğraftaki siz değilsiniz sanki… Lütfen bozmayın güzelliğinizi lütfen’ şeklinde bir yorumda bulundu.

ŞIKEL’DEN YANIT GECİKMEDİ

Bir süredir yüzlerinde estetik operasyon olduğu yönünde haberlerle gündeme gelen ünlü isimler arasına adının dahil edilmesini istemeyen Çağla Şıkel, hakkında yapılan bu yorumu görür görmez şu cevabı verdi: ‘Yahu sakin olun, yoldan yüzün bütün vücudum şişti. Sabah 7 idi orada daha saat’

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