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Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...

04.12.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Hafta için her gün program sunan Çağla Şıkel de depreme canlı yayında yakalandı. Ünlü sunucunun o anları sosyal medyada gündem oldu.

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi.

Hafta için her gün 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programı ile izleyicisinin karşısına çıkan Çağla Şıkel de depreme canlı yayında yakalandı. Şıkel'in o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Uzman diyetisyen Taylan Kümeli ile sağlıklı beslenme üzerine bir yayın yapan Çağla Şıkel bir anda masanın sallanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kümeli "Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim" derken Şıkel de sarsıntının durmasıyla "Devam edelim" diyerek programa devam etti.

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Çağla Şıkel sosyal medya
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