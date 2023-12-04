Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi.

Hafta için her gün 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programı ile izleyicisinin karşısına çıkan Çağla Şıkel de depreme canlı yayında yakalandı. Şıkel'in o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzman diyetisyen Taylan Kümeli ile sağlıklı beslenme üzerine bir yayın yapan Çağla Şıkel bir anda masanın sallanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kümeli "Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim" derken Şıkel de sarsıntının durmasıyla "Devam edelim" diyerek programa devam etti.







