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Çağla Şıkel: Henüz estetiğe ihtiyaç duymadım

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Modacı Hakan Akkaya, yakın dostları Dr. Alp Aslan ve eşi Sevda Aslan'ın sahibi olduğu cerrahi merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Ünlü modacıyı; Çağla Şikel, Gonca Vuslateri, Bengü, Gül Erçetingöz yalnız bırakmadı.

Çağla Şıkel: Henüz estetiğe ihtiyaç duymadım

Torun Center’daki cerrahi merkezinin açılışında konuşan Hakan Akkaya, "Bugün moda ve estetik bir araya geldi. Bir kadının vücudunda kusurlu olarak görülen bölgelerinin veya fazlalıklarının nasıl gizleneceği gibi konular biz modacıların, ideal beden görünümünü sağlamak ise estetisyenlerin uzmanlık alanıdır. Güzellik ve şıklık insanın aynaya daha mutlu bakmasını sağlar. Eminim ki dostlarım bu estetik merkezinde harikalar yaratacaklar" dedi.

Açılışta yakın dostu Hakan Akkaya’yı yalnız bırakmayan Çağla Şıkel, "Artık herkes güzel, sağlıklı ve bakımlı görünmek istiyor. Kadınların yüzde 90’ı haftanın 1-2 günü burası gibi bir estetik merkezinde en kötü ihtimalle cilt temizliğini yaptırıyor. Yeni çıkan aletleri tanımak istiyor. Ben de öyleyim. Bakım herkes için önemli. Her kadının kendine bakması gerektiğini düşünüyorum. Genelde bakım için güzellik merkezlerine gidiyorum henüz estetiğe ihtiyaç duymadım" açıklamasında bulundu.

Şarkıcı Bengü, "Herkesin güzelleşmeye ihtiyacı oluyor. Ben de genelde cilt ve saç bakımı yaptırıyorum. Düğün öncesi güzel bir gelin olmak için ekstra bakımlar yaptırmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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