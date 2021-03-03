Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ bir arada

7 yıllık evliliklerini 2015'te noktalayan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları Uzay, 9 yaşına bastı.

Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren eski çift, oğullarının doğum gününde bir araya geldi.

"UZAY 9 YAŞINDA"

İkili, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Altuğ, bu kareyi, "Doğum günümüz var da... Uzay 9 yaşında" notuyla yayınladı.

ESKİ EŞLER BİR ARADA

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Şıkel, eski eşi, çocukları ve annesi ile birlikte çekilen pozlarını, "Çok yaşa Uzay'ım, mutlu yaşa" notu ile paylaştı.



"EN ÇOK BİZ EĞLENİYORUZ"

42 yaşındaki ünlü manken, eski eşi ile yer aldığı fotoğrafa ise, "En çok biz eğleniyoruz" notunu düştü.

