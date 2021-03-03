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Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ bir arada

03.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ bir arada

Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Uzay, 9 yaşına bastı. Oğullarının doğum gününde bir araya gelen eski eşler, birlikte objektif karşısına geçti.

7 yıllık evliliklerini 2015'te noktalayan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları Uzay, 9 yaşına bastı.

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Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren eski çift, oğullarının doğum gününde bir araya geldi.

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"UZAY 9 YAŞINDA"

İkili, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Altuğ, bu kareyi, "Doğum günümüz var da... Uzay 9 yaşında" notuyla yayınladı.

ESKİ EŞLER BİR ARADA

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Şıkel, eski eşi, çocukları ve annesi ile birlikte çekilen pozlarını, "Çok yaşa Uzay'ım, mutlu yaşa" notu ile paylaştı.
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"EN ÇOK BİZ EĞLENİYORUZ"

42 yaşındaki ünlü manken, eski eşi ile yer aldığı fotoğrafa ise, "En çok biz eğleniyoruz" notunu düştü.

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Çağla Şıkel Emre Altuğ
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