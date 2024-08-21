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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı mı? El ele görüntülendikleri söylenmişti ama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.08.2024 10:05
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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin tekrar aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. Çeşme tatilinden dönen ünlü manken Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile hakkında barıştıkları iddiasına dair açık konuştu.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı mı? El ele görüntülendikleri söylenmişti ama...

Çeşme'de uzun süre tatil yapan Çağla Şıkel, İstanbul'a döndü. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan güzel manken aşk hayatına dair sorulara da açık açık yanıt verdi.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, bir mekan çıkışı Beyaz Magazin kameralarına yakalanmıştı. El ele olduklarına dair haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Nail Gönenli ile barıştığı yönünde haberlere Şıkel ilk kez konuştu ve gerçeği açıkladı.

Ekran Alıntısı

"AİLEMDE SEVİLEN BİRİ"

"Geçen Çeşme'de dışarı çıkmıştık. El ele diye yazdılar ama değildik" diyen Çağla Şıkel bu konuda şunları söyledi:

"O gün Nail de söyledi, 'Artık bir aile ve arkadaş gibi olduk' dedi. Nail, tüm ailemde sevilen bir insan. Biz sevgili olarak oraya kadar yaptık. Arkadaş olmayı başarabiliyoruz. Bunun altında 'yeniden' düşüncesi yanlış. Yeniden olsa zaten olurdu. Biz birbirimizi inciterek ayrılmadık. O yüzden arkadaş kalabiliyoruz. Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim."

Ekran Alıntısı

BU DOLU FIÇI YORUMU

Buz dolu fıçıya giren Şıkel bu konuda da, "Sizden sonra herkes yapmaya başladı" sözlerine, "Ne kadar mutlu... Önemli olan, 'bu işte bir şey var' deyip, deneyimlemeleri.. Gerçekten sağlıklı ve vücuda faydalı... Gördükçe mutlu oluyorum. Başlatmış olmak önemli değil; yeter ki insanlara sağlık adına bir şeye teşvik etmiş olayım. Yaz-kış devam ben artık" ifadelerini kullandı.

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Çağla Şıkel
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