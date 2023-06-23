Çağla Şıkel’in annesini görenler inanamadı! ''Güzelliğin nereden geldiği belli oldu''

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel şimdilerde yakışıklı avukat Nail Gönenli ile birliktelik yaşıyor. 2015 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti.

Birçok isim ile anılan ünlü manken neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile aşkını ilan etti.

Çağla Şıkel şimdilerde sevgilisi ve Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay'la mutlu bir yaşam sürüyor. Çağla Şıkel'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Annesi ve oğullarını paylaşan ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medya gündem oldu. Çağla Şıkel’in annesi Asuman Şıkel'i görenler 'Annesinin kopyası', 'Güzelliğin nereden geldiği belli', 'Güzellik genetik' gibi yorumlar yaptılar.

Çağla Şikel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985 - 1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başladı ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi aldı.

İlkokulu bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamladı.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun oldu.

Çağla Şikel 1996 yılında "Odessia" adlı Sinema filminde oynadı. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile Dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli ödülünü aldı.

1997 - 2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı.2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol aldı.



