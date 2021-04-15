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Çağla Şıkel ve çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü!

15.04.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Çağla Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey’le birlikte eski eşi Emre Altuğ’un doğum gününü kutladı. Şıkel, çocuklarıyla birlikte ünlü şarkıcıya sürpriz yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Çağla Şıkel ve çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü!

2008 yılında dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten iki çocuğu olan çift, yollarını ayırmış olsa da özel günlerde sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Emre Altuğ, dün 51. yaşını bastı. Eski eşi Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey’le ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı. Uzay ve Kuzey elinde pastayla babasının yanına gelince Altuğ kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Sürpriz karşısında çok sevinen Altuğ, oğullarını öperek teşekkür etti. Kutlamaya Altığ'un eski eşi Çağla Şıkel de katıldı. Şıkel’in kameraya aldığı o anları Emre Altuğ, sosyal medya hesabından "Sürpriz" notuyla paylaştı.

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Bu keyifli anları takipçileriyle paylaşan eski manken de mutlu aile pozlarını Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı ve Altuğ'a "İyi ki Doğdun" dileğinde bulundu.

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Çağla Şıkel Emre Altuğ
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